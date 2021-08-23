Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
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Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor

Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların eşyalarını taşımalarına yardım ediyor.

Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların eşyalarını taşımalarına yardım ediyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen her talep değerlendiriliyor. Bunun üzerine sel afetinden etkilenen selzedeler, eşyalarının taşınması noktasında yardım isteğinde bulundu. Bu talebi yerinde bulan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürmelerine yardım ediyor. Ekipler, selzedelerin askeri aracı hem yüklemelerinde hem de kamyonetten eşyaların taşınmasında da vatandaşlara yardımda bulunuyor.

Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Hikmet Bozkurt, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi.

Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, "Evim kullanılamaz halde. Evden çıkardığımız, kurtarabildiğimiz eşyalarımızı jandarma ve AFAD gönüllüleri ile Allah razı olsun hepsinden kurtardık. Şu anda bazı eşyalarımız sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. AFAD gönüllerimizin Allah yardımcıları olsun. Hepsi koşturmaca içerisinde. Bir nebze olsun yaralarımız sarılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Allah razı olsun hepsinden. Yapacak bir şey yok, her şey Allah'tan geldi. Devletimiz büyük, bütün yaralarımızı saracak İnşallah. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor
Afet bölgesinde askerler, vatandaşların eşyalarını da taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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