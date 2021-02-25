Son dakika haberi! Adıyaman'da kaçak kazıya 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da kaçak kazıya 2 gözaltı

25.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:43
Son dakika haberi! Adıyaman'da kaçak kazıya 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen baskında kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen baskında kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beybostan köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Baskında kazı yapan H.B.A. ve A.A. yanlarında kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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