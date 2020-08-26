11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
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11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Adıyaman'da, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan 11 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:09

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan Tahir G. (11) tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile Tahir G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Tahir G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.

11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Kaynak: DHA

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