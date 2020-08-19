Son dakika haberi... ADANA Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... ADANA Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı

Son dakika haberleri: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandıADANA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) adı karıştığı iddiasıyla emekli Mehmet C.

19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:58

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı

ADANA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) adı karıştığı iddiasıyla emekli Mehmet C.'nin (64) yaklaşık 220 bin TL değerindeki altınlarını dolandıran Uğurcan Saygurac (25) ve Gökhan Kahraman (24) gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi emeklisi Mehmet C.?yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, yaşlı adamın adının FETÖ'ye karıştığını, yapılacak operasyon için de altın veya paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Mehmet C., inanmayınca telefondaki kişinin, 'Kızının evine ekip gönderdik. Onun da haberi varö dediği öne sürüldü. Bunun üzerine Mehmet C.?nin telekonferans yöntemiyle aradığı kızı Hatice T. de sivil polis görünümlü, telsizli kişilerin geldiğini bildirdi. Telefondaki kişiye inanan Mehmet C., evindeki yaklaşık 220 bin TL değerindeki 438 gram bilezik, 2 cumhuriyet, 1 çeyrek altını bir poşete koydu. Daha sonra Mehmet C.?yi arayan ve kendini savcı olarak tanıtan başka bir kişi, altınları merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese getirmesini istedi. Mehmet C. de altınları götürüp söylenen kişiye teslim etti.

Daha sonra kendisini yeniden arayacaklarını söyleyen kişilerin, bir daha aramaması üzerine dolandırıldığını anlayan Mehmet C., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, durumu bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandıkları kiralık aracın plakasını tespit eden ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin Uğurcan Saygurac ve Gökhan Kahraman olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği baskınlarda şüphelileri evlerinde kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Uğurcan Saygurac'nin, ifadesinde, 'Gökhan Kahraman ile gezerken, alacaklısıyla husumetli olduğunu ve parayı benim almamı söyledi. Ben de söylediği kişiden parayı aldımö dediği öğrenildi. Gökhan Kahraman'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gökhan Kahraman ile Uğurcan Saygurac, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin aldığı altınların bulunamadığı öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... ADANA Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı Güncel
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Süleyman Seba Nihat Özdemir Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... ADANA Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:58:17. #1.15#
title