Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'dan, selden etkilenen bölgeler için hazırlanan yardım malzemesi dolu 10 tır, törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Adana'dan, selden etkilenen bölgeler için hazırlanan yardım malzemesi dolu 10 tır, törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Valilik öncülüğünde, Türk Kızılay Adana Şubesi koordinasyonunda düzenlenen kampanya çerçevesinde toplanan 10 tır yardım malzemesi, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törenin ardından Kastamonu'ya gönderildi.

Vali Süleyman Elban, törende, Adanalı iş insanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla afet bölgesine 10 tır dolusu yardım malzemesi ve 3 milyon lira nakdi destek sağlandığını söyledi.

Kastamonu'da selden etkilenen bölgelere temizlik malzemesi, kıyafet ve gıda gibi ihtiyaçların sevk edildiğini aktaran Elban, gereklilik durumunda yardımların sürdürüleceğini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı da tüm hayırseverlere ve iş insanlarına teşekkür etti.

Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"
MSB: '(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.'
MSB: "(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selden etkilenen Kastamonu'ya 10 tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:11:22. #1.16#

title