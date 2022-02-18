Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA, Yusuf Tunur - Güncel
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Son dakika haber: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahin Özbilen Mahallesi Özmen Sokak'ta oturan Yılmaz K. (25) evinin önüne motosikletle gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında zanlı, tabancayla Yılmaz K'nin başına ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz K'yi Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yılmaz K, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

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