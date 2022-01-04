Son dakika haberi: Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yürüyen S.G'ye bir otomobilden tabancayla ateş edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan S.G,, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemede 2 tabancaya ait boş kovan bulan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.