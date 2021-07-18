ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
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ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bin 300 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Adana'da bin 300 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı. 'Adana'da Huzurlu Sokaklar' adı verilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 'Adana'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yaptı. Bin 300 personelin ve 440 ekibin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Uygulamada, 14 bin 553 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 6 bin 872 aracı inleyen polisler, 2 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirirken, 42 aracı trafikten men etti, 183 araca ise çeşitli kabahatlerden 214 bin 125 lira para cezası kesti.

Umuma açık 77 iş yerini denetleyen ekipler, 22 mekana çeşitli ihlaller nedeniyle 483 bin 408 lira para cezası uygularken, 11 kişiye ise 8 bin 980 lira idari para cezası uyguladı. Sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimlerinde maske takma zorunluluğu ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 52 kişiye de toplam 45 bin 912 lira para cezası kesildi.

Öte yandan gece saatlerine kadar devam eden uygulama genelinde 3 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet şarjör ve 28 adet dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 35 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet fişek, 5 adet kesici ve delici alet, 4 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI
ADANA'DA BİN 300 POLİSLE 'HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI' YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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