Son dakika haberi! Ablasını kaybettiği kanser hastalığına yakalanan çocuklar için sahnede

İZMİR'de 2 yıl önce ablası Ayşe Kırkayak'ı kanserden kaybeden tiyatrocu Halil Kırkayak (55), bu hastalığa yakalanan çocuklar yararına oyunlar sahneledi. Kırkayak, yazıp yönettiği ve oyuncusu olduğu 'Seni Seviyorum İrina' isimli tiyatro oyununu da onlar için sahneye koyacak.

Tiyatrocu Halil Kırkayak 2 yıl önce kanser hastası ablası Ayşe Kırkayak'ı kaybetti. Ablasının ölümüyle sarsılan Kırkayak, kanser hastalarına destek vermeye başladı. Mesleğinin de katkısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kırkayak'ın yolu, kanser hastası çocuklar için gönüllülük esasıyla çalışan ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Yaşa Çocuk Derneği ile kesişti. Dernek ile birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kırkayak, kendisinin yazıp yönettiği 'Seni Seviyorum İrina' isimli tiyatro oyunu ile kanser hastası çocuklar için sahneye çıkacaklarını belirtti.

Yaşa Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Mübeccel Hürmen ise kanser hastası çocuklara öncelikle moral kaynağı olduklarını belirterek şunları söyledi: "Onlar hastanede yatarken kendilerini yalnız hissediyor ve birçok aktiviteden mahrum kalıyorlar. Onların yanında olup, yüzlerini güldürüyoruz. 29 Ekim'de Tepecik Hastanesi'nde kutlama yaptık. Çok mutlu oldular. Yılbaşında, bayramlarda yanlarında olup onların mutlu olmalarını sağlıyoruz."