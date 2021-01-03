Son dakika haberi... ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü
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Son dakika haberi... ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü

03.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:04
Son dakika haberi... ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü

Son dakika gündem haberi: ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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