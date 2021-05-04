Son dakika haberi! ABD'de CIA Genel Merkezi'ne girmek isteyen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! ABD'de CIA Genel Merkezi'ne girmek isteyen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! ABD'de CIA Genel Merkezi'ne girmek isteyen kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine dün aracı ile girmek isteyen bir kişi, vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine dün aracı ile girmek isteyen bir kişi, vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Langley'de bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine kimliği belirsiz bir kişi aracı ile girmeye çalışmış, kapıda bulunan güvenlik personeli şahsı engellemişti. CIA'ye bağlı güvenlik güçlerinin aracın içinde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada araçtan indiği ve elinde silah bulunduğu ifade edilirken, şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, CIA merkezine girmeye çalıştığı sırada vurularak etkisiz hale getirilen şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise, merkeze girmeye çalışan şahsın aracında patlayıcı madde bulunduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürüldü.

Yetkililer dün yaptıkları ilk açıklamada, kimliği belirsiz kişinin aracı ile binaya giriş yetkisi olmadığı halde girmeye çalıştığını belirtmiş, olayda silah kullanılmadığı bildirilmişti. Yetkililer ayrıca, meydana gelen güvenlik olayının CIA ajanları tarafından ele alındığını aktarmıştı.

Öte yandan 1993'te Pakistan uyruklu Mir Aimal Kansi, genel merkez dışında trafik ışıklarında aracı ile bekleyen 2 CIA çalışanını silahla vurarak öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı. Olay yerinden kaçan Kasi, 4 yılın ardından yakalanmış ve 2002'de idam edilmişti. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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