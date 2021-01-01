Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu
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Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu

01.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:41
Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis'in, CDC'nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.  


Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu
Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu
Son dakika haberleri: ABD'de aşı kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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