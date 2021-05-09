Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi
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Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi

Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre ABD Donanmasına bağlı 5'inci Filo, Umman Denizi'nde düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatını engelledi.

ABD Donanmasına bağlı 5'inci Filo, Umman Denizi'nde düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatını engelledi.

ABD Donanmasına bağlı 5'inci Filo, Umman Denizi'nde uluslararası sularda düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatını engelledi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, 5. Filo'ya bağlı savaş gemisi USS Monterey'nin (CG 61), 6-7 Mayıs tarihlerinde Umman Denizi'nin kuzeyinde uluslararası sularda bayraksız bir Arap gemisine el koyduğu aktarıldı.

El koyulan geminin silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen açıklamada, yakalanan silahlar arasından Rus yapımı güdümlü tanksavarlar füzeleri, Çin yapımı binlerce Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve RPG roket atarların bulunduğu belirtildi.

Yakalanan silahların ABD'nin nezaretinden tutulduğunu ifade eden Filo, silahların asıl kaynağı ve hedeflenen varış yerinin soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, "Tüm kaçak mallara el konulduktan sonra tekne denize elverişlilik açısından değerlendirildi. Mürettebata sorgulanıp serbest bırakılmadan önce yemek ve su verildi" denildi.(İHA)

Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi
Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi
Son dakika haberi! ABD 5'inci Filosu Umman Denizi'nde yasa dışı silah sevkiyatını engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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