82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı

Kayseri'de 82 yaşında bir şahıs, önce tartıştığı eşini omuzundan vurdu daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ikamet eden Halil T. (82), eşi Döndü T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile eşinin omuzuna ateş eden Halil T., daha sonra kendi kafasına ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyarak haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ KURTULDU, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Halil T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Omuzundan yaralanan Döndü T. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Halil T'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı