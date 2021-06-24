Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı
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Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı Zonguldak'ta 70 yaşındaki bir adam aralarında husumet bulunan komşusunu silahla yaraladı.

70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki bir adam aralarında husumet bulunan komşusunu silahla yaraladı.

Olay, Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen 70 yaşındaki C.Ö. ile 35 yaşındaki Hasan G. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C. Ö. eline aldığı tüfek ile Hasan G.'ye üç el ateş açtı.

Tüfekten çıkan kurşunlardan biri Hasan G.'nin sağ karın bölgesi ile baldırına isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan G. ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı
Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı
Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı
Son dakika... 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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