Son dakika haberi: 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı
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Son dakika haberi: 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

Gelen son dakika haberine göre 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı "Aşının tarifesi bende" temasıyla düzenlenen şenlikte temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, Akşehir Çayı'nda oluşturulan platformda maya çaldı, temizlik, maske ve mesafeye dikkat çekti 61.

05.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:46

61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

"Aşının tarifesi bende" temasıyla düzenlenen şenlikte temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, Akşehir Çayı'nda oluşturulan platformda maya çaldı, temizlik, maske ve mesafeye dikkat çekti

KONYA - 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, düzenlenen etkinliklerle başladı. Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, pandemi süreci ile ilgili mesaj vererek, "Temizlik, maske ve mesafe. Bunlara uyulduğu takdirde virüs etki etmiyor" dedi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen şenlik, temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun'un protokol tarafından programa davet edilmesiyle başladı. Eşeğine ters binmeden önce açıklama yapan Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, korona virüsten kurtulmanın formülünün kendisinde olduğunu belirterek, "61. Nasreddin Hoca Şenliklerinde bir Akşehirli olarak, 6. kuşak Akşehirli Ahmet dedenin torunu olarak ikinci kez Nasreddin Hoca olmanın gururunu yaşıyorum. 2020 malum küresel bir salgın var Covid-19 diye. Virüs hayatımıza girdi ve devam ediyor. Fakat bu virüsten kurtulmanın formülü bende. Açıklıyorum; formül sahipleri Nasreddin Hoca değil. Formül sahipleri Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi Bilim Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanımızın söylediği, tamam dediği nokta. Temizlik, maske ve mesafe. Bunlara uyulduğu takdirde virüs etki etmiyor. İkincisi aşıyı bulan düdüğü çalacak. Kim bulacak bilmiyorum. Pek çok araştırmalar var. Onlar sanıyorum düdüğü birkaç parçaya bölecek ama ondan nasıl bir ses çıkacak bilmiyorum. Formül temizlik, maske ve mesafe. Hocanın size söyleyeceği budur" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, bu yıl Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliklerinin 61'ncisini düzenlediklerini ifade ederek, "Bu yılki temamız 'Aşının tarifesi bende.' Nasıl bizde, biraz sonra hocam göle maya çalarken, sağlık mayası çalacak. Sağlımıza dikkat edelim diyecek. Özellikle de maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarsak kendimizi tamamen aşılanmış hissedeceğiz, aşılanmış olacağız. Bu yıl pandemi sürecinden dolayı çok daraltılmış bir program yaptık. Sosyal mesafeye de özellikle dikkat ediyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda inşallah Nasreddin Hocamızın vereceği aşıyla bu pandemi süreci bitmiş olacak" şeklinde konuştu.

Nasreddin Hoca şeker yerine maske ve dezenfektan dağıttı

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden çıkan temsili Nasreddin Hoca, burada da maske, mesafe, temizlik uyarısında bulundu. Hoca eşeğine ters binerek kortej eşliğinde Nasreddin Hoca Meydanı'na yürüdü. Hoca, bu yıl şeker yerine maske ve dezenfektan dağıttı. Daha sonra Akşehir Çayı'nda oluşturulan platform üzerinde maya çalma merasimi yapıldı. İlk olarak yoğurt mayalayan temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, "Bir an önce şu kötü günler bitsin, pandemi bitsin. Covid-19 bitsin, 20'si gelmesin, 21'i ile hiç tanışmayalım, 22 dünyada var olmadan ortadan kalksın inşallah. Allah sağlık versin, gerisinin hiçbir önemi yok. Sağlıklar diliyorum, bu yıl ya tutarsa değil, inşallah tutacak" ifadelerini kullandı. Temsili hocanın ardından protokol mensupları da yoğurt mayaladı.

Nasreddin Hoca Meydanı'nda şenlik açılış töreni yapıldı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı konuşmada, Nasreddin Hoca Anadolu insanının bir aynası olduğunu belirtti. Akkaya, "Nasreddin Hoca'mız dünyanın tebessüm eden yüzü ve güler yüzüdür. Bu yüz, iyimser bir ruh halinin yanı sıra, keskin zeka ve nüktedanlığın işaretidir. Hoca'mız, içinde bulunduğu toplumun sosyal, dini ve ahlaki değerlerinin temsilcisi ve simgesi olmuştur. Kontrollü sosyal hayat içerinde olduğumuz şu zor günlerde; sosyal, kültürel etkinliklerin yapılması, hepimiz açısından sancılı ve sıkıntılı bir sürecin yeniden başlamasına sebebiyet verebilir. O nedenle hiç yapmamaktansa, bu sene kısıtlı etkinlikler yapmaya karar verdik. ve etkinliğimizde Hocamızın fıkrasını uyarlayarak 'Aşının Tarifesi Bende' diyerek, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyduğumuzda virüse karşı kendimizi bir nevi aşılamış olacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, bu yıl pandeminin gölgesinde Covid-19 nedeniyle birçok programın iptal edildiğini hatırlatarak, "Tabii Nasreddin Hoca'yı anma etkinlikleri de bugün sembolik bir şekilde hiç kimseyi bu salgınla karşı karşıya bırakmama adına Akşehir Belediyesi'nce özel bir şekilde hazırlandı.

Hocamızın sözünü bu millet dinler dedik. O inşallah bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya mesajını vermiş olacak" diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, birlik beraberlik içerisinde Nasreddin Hoca'yı andıklarını belirterek, pandemi süresince kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Törende son olarak kürsüye gelen temsili hoca Şoray Uzun da, kendisinin de bir Akşehirli olduğunu hatırlatarak, "2020 malum küresel bir salgın var Covid-19 diye. Virüsten kurtulmanın formülü bende. Temizlik, maske ve mesafe. Bunlara uyulduğu takdirde virüs etki etmiyor" diye konuştu.

Şoray Uzun'a Vali Vahdettin Özkan tarafından 'Altın eşek Nasrettin Hoca ödülü' verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Son dakika haberi: 61. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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