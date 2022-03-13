Son dakika haberi... 6 yaşındaki çocuğun yaralandığı babasının öldüğü saldırıya 2 tutuklama

ADANA (DHA) - ADANA'da kızı B.E.'nin (6) de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kayhan Erkara (37) cinayeti ile igili gözaltına alınan Hikmet D. (32) ile Hilmi G. (29) tutuklandı.

Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı, Erkara'nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Erkaya'yı öldüren ve polisin operasyonunda intihar eden Mustafa Okay'ın, en son 2017 yılında 3 gasp suçuna karıştıktan sonra yakalanıp tutuklandığı, daha sonra da serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuksuz yargılanan Okay'ın gaspın yanı sıra 'uzun namlulu silah bulundurma', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 30'un üzerine kaydı olduğu belirlendi.