Son dakika haberi: 6 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi: 6 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi: 6 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANKARA merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) -

ANKARA merkezli 6 ilde, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 'terörizmin finansmanı soruşturması' kapsamında, 14 kişinin, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarını finanse ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: Şüphelilerin gözaltına alınması

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Son dakika haberi: 6 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi: 6 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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