Son dakika haberi... 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki E.S. ile 5 aylık eşi Zeynep S. arasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, evdeki av tüfeğiyle Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

E.S. olaydan sonra gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA