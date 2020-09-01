Son dakika haberi... 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü
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Son dakika haberi... 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Son dakika haberi... 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü
01.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:50

Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki E.S. ile 5 aylık eşi Zeynep S. arasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, evdeki av tüfeğiyle Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

E.S. olaydan sonra gözaltına alındı. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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