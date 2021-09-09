Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
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Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı

Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da, orman yangından zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta yardımında bulunuldu.

Antalya'da, orman yangından zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta yardımında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerinde etkili olan orman yangınından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yangından olumsuz etkilenen ilk, orta ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıttı.

Öğrencilere çantalarını ve kırtasiye malzemelerini hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

Er, öğrencilerin yanlarında olduklarını ve fırsat eşitsizliğine müsaade etmeden her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını kaydetti.

Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı
Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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Antalya'daki yangında zarar gören mahallelerdeki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı - Haberler
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