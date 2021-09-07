Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
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Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararıİZMİR merkezli 40 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı

İZMİR merkezli 40 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin de bu kişiler arasında olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 40 il ve KKTC'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44'i muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan generel Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin olduğu bildirildi. Şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberi! 40 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi'nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ operasyonunda 214 kişi hakkında gözaltı kararı! İçlerinde darbeci Semih Terzi'nin oğlu da var
FETÖ operasyonunda 214 kişi hakkında gözaltı kararı! İçlerinde darbeci Semih Terzi'nin oğlu da var
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