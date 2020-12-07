Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
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Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın

07.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:28
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın

Edinilen son dakika haberine göre KARABÜK'te, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

KARABÜK'te, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. 

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Gül Sokak'ta gece saatlerinde 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önelim aldı. Yangın, katlara ve bitişiğindeki apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  


Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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