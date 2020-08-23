Son dakika haberi | 3 kişinin yaralandığı kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı
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Son dakika haberi | 3 kişinin yaralandığı kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı

Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, römorkunda çekirdek yüklü traktöre otomobil arkadan çarpıştı.

Son dakika haberi | 3 kişinin yaralandığı kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı
23.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:05

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, römorkunda çekirdek yüklü traktöre otomobil arkadan çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yola saçılan çekirdekleri ise vatandaşlar toplayarak römorka yükledi. 

Kaza saat 17.00 sıralarında D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. İlçeye bağlı Çamdibi köyünde oturan Sefer Yetişkin (79) tarlasından hasadını yaptığı çekirdeği satmak için 60 ER 593 plakalı traktörüyle yola çıktı. Yetişkin'in kullandığı traktöre Değirmenli köyü girişindeki kavşakta Mustafa Gültekin (55) yönetimindeki 25 AL 444 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada traktörün römorku devrildi. Römorktaki çekirdekler yola saçıldı. Kazada iki sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Demirci (57) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen çekici ile römork düzeltildi. Yola saçılan çekirdekleri ise köyden getirilen kürek ve fırçalarla vatandaşların yardımıyla yeniden römorka yüklendi. 


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Kaynak: DHA

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