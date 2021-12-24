Son dakika haberi | 3 işçinin öldüğü yangın için 'elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilir' raporu

Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada 16 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Korukmaz'ın avukatı ise savcılığa verdiği dilekçesinde, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için adli muayene talep etti. Öte yandan emniyet yetkilileri, itfaiyenin ön raporuna göre yangının elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.