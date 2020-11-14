Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı
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Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı

14.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:41
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı

Bursa'da ekmek alıp evine dönen 8 yaşındaki küçük kıza, ehliyetsiz ve 17 yaşında bir sürücünün kullandığı kamyonet çarptı. Talihsiz küçük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kaza dün Gürsu ilçesi 35'lik yolda meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen 8 yaşındaki Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

EHLİYETSİZ VE 17 YAŞINDA

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.

Son dakika haberi | 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

GERİDE BIRAKTIKLARI AĞLATTI

Kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.

Son dakika haberi | 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
Son dakika haberi | 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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