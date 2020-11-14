Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı

Bursa'da ekmek alıp evine dönen 8 yaşındaki küçük kıza, ehliyetsiz ve 17 yaşında bir sürücünün kullandığı kamyonet çarptı. Talihsiz küçük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.