Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı
Bursa'da ekmek alıp evine dönen 8 yaşındaki küçük kıza, ehliyetsiz ve 17 yaşında bir sürücünün kullandığı kamyonet çarptı. Talihsiz küçük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Korkunç kaza dün Gürsu ilçesi 35'lik yolda meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen 8 yaşındaki Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.
KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
EHLİYETSİZ VE 17 YAŞINDA
17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.
GERİDE BIRAKTIKLARI AĞLATTI
Kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN