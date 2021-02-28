Son dakika haberi: 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu
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Son dakika haberi: 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu

28.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:58
Son dakika haberi: 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki S.S.Ç., komşusu Bekir Y.'yi (61) sırtından vurarak yaraladı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki S.S.Ç., komşusu Bekir Y.'yi (61) sırtından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sularında Döşemealtı ilçesi Orta Mahalle, Piyadın Mevkii'nde meydana geldi. S.S.Ç evlerindeki tüfekle oynadığı esnada, kazara tetiği dokununca silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada evinin bahçesinde gezen karşı komşuları Bekir Y.'ye isabet etti. Sağ omuz arkası, sırt ve baş bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanan Bekir Y., Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edilen Bekir Y., karaciğerinde de saçma izleri olduğu tespit edilince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Bekir Y.'nin tedavisi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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