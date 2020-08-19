Son dakika haber | Zonguldak Valisi Tutulmaz Kurban Bayramı'nın artçı etkileri var
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Son dakika haber | Zonguldak Valisi Tutulmaz Kurban Bayramı'nın artçı etkileri var

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak Valisi Tutulmaz Kurban Bayramı'nın artçı etkileri varZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen denetimde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı döneminde oluşan vakaların artçı etkileri var.

19.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:10

Zonguldak Valisi Tutulmaz Kurban Bayramı'nın artçı etkileri var

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen denetimde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı döneminde oluşan vakaların artçı etkileri var. İnşallah bunu toplum olarak el ele vererek, kısa sürede çözümlemeye çalışacağız dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında saat 10.00'da başlayan denetime, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. Soğuksu Semti'nde başlayan denetimler, halk pazarında devam etti. Denetimde iş yerleri, toplu yaşam alanlarında bulunan vatandaşlar, hijyen, sosyal mesafe kuralları ve maske konularında uyarıldı. Vali Tutulmaz, vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

'KURBAN BAYRAMI'NDA ARTAN VAKALARIN ARTÇI ETKİLERİ VAR'

Vali Mustafa Tutulmaz, yaptıkları denetimlerde Zonguldak halkının alınan tedbirlere uyduğunu gözlemlediğini söyledi. Soysal mesafe, hijyen ve maske konularında tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Vali Tutulmaz, şöyle dedi

81 vilayette aynı anda denetimler yapılıyor. Bu denetimlerin amacı şu. Toplumsal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak üzere bu denetimi yapıyoruz. Yaptığımız denetimde de şunu gördük. Zonguldak ve hemşerilerimiz tehlikenin farkındalar. Tedbirlerini almışlar ve bu kararlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu ancak bilinçli şekilde hareket ederek çözülecek bir problem. Şükür ilimizde o kadar çok fazla vakamız yok. Ancak tedbirli olmamız lazım. Kurban Bayramı döneminde oluşan vakaların artçı etkileri var. İnşallah bunu toplum olarak el ele vererek kısa sürede çözümlemeye çalışacağız. Her zaman tekrar tekrar söylediğimiz gibi maske sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.

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Son dakika haber | Zonguldak Valisi Tutulmaz Kurban Bayramı'nın artçı etkileri var

Kaynak: DHA

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