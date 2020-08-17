Son dakika haber | Zonguldak'ta orman yangını Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Çötleben mevkisindeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Zonguldak, Ereğli, Devrek ve Alaplı'dan gelen itfaiye ekipleri, orman işçileri ve mahalle sakinleriyle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, araştırılıyor." dedi.

Kaynak: AA