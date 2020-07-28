Son dakika haber | ZONGULDAK Kırmızı ışık ihlali yapan ambulans şoförüne 15 yıl hapis cezası talebi
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Son dakika haber | ZONGULDAK Kırmızı ışık ihlali yapan ambulans şoförüne 15 yıl hapis cezası talebi

Son dakika haberleri: Kırmızı ışık ihlali yapan ambulans şoförüne 15 yıl hapis cezası talebiZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya gittiği sırada kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsünün ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U.

28.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:58

Kırmızı ışık ihlali yapan ambulans şoförüne 15 yıl hapis cezası talebi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya gittiği sırada kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsünün ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U. (23) hakkında, kırmızı ışık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında geçen 2 Haziran'da meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden başka bir hastaneye sevk için hasta almaya giden Mevlüt Can U. yönetimindeki ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar (44) yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Zekeriya Duyar hayatını kaybederken eşi Safiye Duyar yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans şoförü Mevlüt Can U. tutuklandı.

Mevlüt Can U. hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mevlüt Can U.'nun Sakarya'ya hasta nakletmek için seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçerek kendisine yeşil ışık yanması üzerine akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar yönetimindeki otomobile çarptığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağında da ambulans şoförünün kırmızı ışık kuralına uymaması sonucu kazanın meydana geldiği ifade edilirken ambulansın tepe lambasının yandığı ancak sirenlerinin çalmadığı görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

Mevlüt Can U. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca bilinçli taksir nedeniyle verilecek cezada arttırım yapılması istendi. Mevlüt Can U.'nun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Son dakika haber | ZONGULDAK Kırmızı ışık ihlali yapan ambulans şoförüne 15 yıl hapis cezası talebi

Kaynak: DHA

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