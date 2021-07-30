Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
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Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, tarım arazisi ve ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tarım arazisi ve ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Topuzdamları Mahallesi'nin Kalafat mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alan ve tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye yakın olan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 3 asayiş timi ile vatandaşların seferber olduğu yangına 1 keşif helikopteri, Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 arazöz, 20 traktör,1 dozer,1 pikap, 4 İtfaiye aracı müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
Son dakika... Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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