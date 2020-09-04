Son dakika haber... Yunus ekibindeki 2 polisin yaralanma anı kamerada Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polis ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polis ağır yaralandı.

Kadriye mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde ilerleyen 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün, tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip başlattı.

Motosikletli Yunus timlerinin yerini tespit edip "dur" ihtarında bulunduğu hafif ticari aracın sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmayı sürdüren sürücünün kullandığı araç, Acısu Kavşağı'nda aracın önüne geçmeye çalışan Yunus ekibindeki polislere çarptı. Savrulan motosiklette bulunan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı oldukları öğrenilen polisler, Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hafif yaralanan şüpheli sürücü Mehmet S. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu da kazanın olduğu yere gelerek İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den bilgi aldı.

Olaya ilişkin araştırma sürüyor.

Kaynak: AA