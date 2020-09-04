Son dakika haber... Yunus ekibindeki 2 polisin yaralanma anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Yunus ekibindeki 2 polisin yaralanma anı kamerada

Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polis ağır yaralandı.

04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:58

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polis ağır yaralandı.

Kadriye mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde ilerleyen 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün, tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip başlattı.

Motosikletli Yunus timlerinin yerini tespit edip "dur" ihtarında bulunduğu hafif ticari aracın sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmayı sürdüren sürücünün kullandığı araç, Acısu Kavşağı'nda aracın önüne geçmeye çalışan Yunus ekibindeki polislere çarptı. Savrulan motosiklette bulunan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı oldukları öğrenilen polisler, Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hafif yaralanan şüpheli sürücü Mehmet S. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu da kazanın olduğu yere gelerek İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den bilgi aldı.

Olaya ilişkin araştırma sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Yunus ekibindeki 2 polisin yaralanma anı kamerada

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Sultan Alparslan
Magazin Mfö Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Futbol Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yunus ekibindeki 2 polisin yaralanma anı kamerada - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 17:58:52. #1.15#
title