Son dakika haber | Yrd. Doç. Dr. Çimen: "Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli"
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Son dakika haber | Yrd. Doç. Dr. Çimen: "Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli"

Son dakika gelişmesine göre Yrd. Doç. Dr. Çimen: "Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli" Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, bebeklerde kalp hastalıklarının önlenmesinde taramanın önemine değinerek, her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma riski olduğunu söyledi.

13.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:26

Yrd. Doç. Dr. Çimen: "Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli"

KONYA - Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, bebeklerde kalp hastalıklarının önlenmesinde taramanın önemine değinerek, her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma riski olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, Çocuk Kardiyolojisi'nin öneminin çocuk kalp hastalıkları önlenebilir olmasından kaynaklandığını ifade etti.

"Her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma durumu var"

Kalp hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle tanı koyulması gerektiğini ifade eden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çimen, "Kalp hastalıkları sıklığı da her bin doğumda 12, kabaca yüzde 1 şeklinde dediğimiz zaman her 100 doğan bebeğin bir tanesinde kalp hastalığı ile doğma durumu var. Kalp hastalıklarının tanısı anne karnından itibaren fetal ekokardiyografi denilen bir işlemle konulabilir. Biz genellikle çocuk kardiyologları hastanede hizmet verenleriz. Çalıştığımız yerler çoklu doktorların olduğu özellikle kadın doğum doktorlarının da sayıca fazla olduğu yerler olduğu için kadın doğum takibindeyken bebeklerin 20. haftaya yakın ve 20. haftadan sonra anne karnındayken bebeğinin kalbinin yapılarak bu kalp hastalıklarına erkenden ulaşabiliyoruz. Anne karnındayken kalp hastalarına ulaştığımız zaman doğum yerini, zamanını belirleyerek bebeklerin daha erken tanı alarak iyileşmelerine fırsat veriyoruz" dedi.

"Her bebeğin kalbini incelemeyi çok istiyoruz"

Kalp doktorları olarak her bebeğin kalbini incelemeyi çok istediklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, "Maalesef gerek fiziki durumlar gerek bizim sayımızın az olması buna imkan vermiyor. Ancak, dediğim gibi çalıştığımız hastanelerde çocuk hekimi arkadaşların ve kadın doğumcuların sayıca fazla olması kalp hastası bebeklere ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Mesela kadın doğum takipleri sırasında ultrason eşliğinde kadın doğum doktorumuz bakarken bebekteki kalp deliği dediğimiz normalde olması gereken oluşumların olmadığını görerek bize yönlendirebiliyor. Doğduktan sonra çocuk doktoruna sarılık için ve ya kilo alamıyor diye gittiğinde çocuk doktoru kalbini dinlediği zaman kalp üfürümünü duyaraktan bize yönlendirebiliyor" diye konuştu.

"Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli"

Kalp hastalıklarının önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Çimen, "Kalp hastalıkları önlenebilir hastalıklardır, en azından bir kısmı. Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli. Mutlaka anne karnındayken kalp ultrasonu incelemesiyle ve doğduktan sonra da kalpte üfürüm duyulan her bir çocuğun mutlaka bir çocuk kardiyoloji hekimi tarafından kalbinin incelenmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber | Yrd. Doç. Dr. Çimen: 'Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli'

Kaynak: İHA

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