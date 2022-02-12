İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA, Ferhat Kayhan - Güncel
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İki aile arasında silahlı kavga Acil servis ve ambulanslar Yaralının ambulansa bindirilmesi Ambulansın hareket etmesi İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıYOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

YERKÖY, YOZGAT (AA) - İki aile arasında silahlı kavga

Acil servis ve ambulanslar

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Ambulansın hareket etmesi İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada tarafların silahla ateş açması sonucu Coşkun D, Çınar D, Yunus D. ve Türkan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla 4 kişi gözaltına alındı.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Yerköy, Yozgat, kavga, Güncel, Haberler

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