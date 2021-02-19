Son dakika... (GÖRÜNTÜLERLE)YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL DHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti.

İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emin Saraç'ın vefat haber ini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı