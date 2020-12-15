Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
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Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)

15.12.2020 02:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:46

Son dakika haberler... BTP BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ BTP Başkanı Haydar Baş'ın miting konuşması (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş'ın Anıtkabir ziyareti (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş'ın...

BTP BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ

BTP Başkanı Haydar Baş'ın miting konuşması (Arşiv görüntüleri)

BTP Başkanı Haydar Baş'ın Anıtkabir ziyareti (Arşiv görüntüleri)

BTP Başkanı Haydar Baş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi (Arşiv görüntüleri)

BTP Başkanı Haydar Baş'ın cenaze namazının kılınması

BTP Başkanı Haydar Baş'ın cenazesinin götürülmesi

ZERZEVAN KALESİ, UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

Zerzevan Kalesinin havadan görüntüleri

Zerzevan Kalesinden görüntüler

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'un açıklamaları

MALATYA'NIN SEVİLEN YÜZÜ "MERCEDES KADİR" YAŞAMINI YİTİRDİ

"Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın (Arşiv görüntüleri)

Mercedes Kadir'in araba zannettiği sopasıyla gezmesi (Arşiv görüntüleri)

Mercedes Kadir'in müze ziyareti (Arşiv görüntüleri)

Mercedes Kadir'in cenazesinin getirilmesi

Mercedes Kadir'in cenaze namazının kılınması

Mercedes Kadir'in cenazesinin götürülmesi

Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşması

YUNANİSTAN'DA KARANTİNAYA ALINAN EL. VENİZELOS GEMİSİNİN TÜRK YOLCULARI GETİRİLDİ

Türk yolcuların otelden çıkışı

Türk yolcuların Yolcuların otobüse binişi

Otobüslerin yoldaki görüntüleri

AA muhabiri Salih Baran'ın konuşması

Otobüslerin yola çıkışları

- BTP Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti (14 Nisan)

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 nedeniyle Trabzon'da 73 yaşında vefat etti.

Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde (17 Nisan)

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" yaşamını yitirdi (18 Nisan)

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti. Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir'e", kentte herkes saygı gösteriyor, çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu. Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları getirildi (19 Nisan)

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.

Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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