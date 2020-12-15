Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
Son dakika haberler... BTP BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ BTP Başkanı Haydar Baş'ın miting konuşması (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş'ın Anıtkabir ziyareti (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi (Arşiv görüntüleri) BTP Başkanı Haydar Baş'ın...
BTP BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ
BTP Başkanı Haydar Baş'ın miting konuşması (Arşiv görüntüleri)
BTP Başkanı Haydar Baş'ın Anıtkabir ziyareti (Arşiv görüntüleri)
BTP Başkanı Haydar Baş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi (Arşiv görüntüleri)
BTP Başkanı Haydar Baş'ın cenaze namazının kılınması
BTP Başkanı Haydar Baş'ın cenazesinin götürülmesi
ZERZEVAN KALESİ, UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE
Zerzevan Kalesinin havadan görüntüleri
Zerzevan Kalesinden görüntüler
Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'un açıklamaları
MALATYA'NIN SEVİLEN YÜZÜ "MERCEDES KADİR" YAŞAMINI YİTİRDİ
"Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın (Arşiv görüntüleri)
Mercedes Kadir'in araba zannettiği sopasıyla gezmesi (Arşiv görüntüleri)
Mercedes Kadir'in müze ziyareti (Arşiv görüntüleri)
Mercedes Kadir'in cenazesinin getirilmesi
Mercedes Kadir'in cenaze namazının kılınması
Mercedes Kadir'in cenazesinin götürülmesi
Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşması
YUNANİSTAN'DA KARANTİNAYA ALINAN EL. VENİZELOS GEMİSİNİN TÜRK YOLCULARI GETİRİLDİ
Türk yolcuların otelden çıkışı
Türk yolcuların Yolcuların otobüse binişi
Otobüslerin yoldaki görüntüleri
AA muhabiri Salih Baran'ın konuşması
Otobüslerin yola çıkışları
- BTP Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti (14 Nisan)
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 nedeniyle Trabzon'da 73 yaşında vefat etti.
Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde (17 Nisan)
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.
Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" yaşamını yitirdi (18 Nisan)
Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti. Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir'e", kentte herkes saygı gösteriyor, çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu. Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.
Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları getirildi (19 Nisan)
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı