Son dakika haber: Yerli ve milli elektrikli trenin tasarım ve üretimi tamamlandı
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Son dakika haber: Yerli ve milli elektrikli trenin tasarım ve üretimi tamamlandı

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerinin yapılacağını, yıl bitmeden de işletmeye alınıp yolcu taşımaya başlayacağını bildirdi.

Son dakika haber: Yerli ve milli elektrikli trenin tasarım ve üretimi tamamlandı
15.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerinin yapılacağını, yıl bitmeden de işletmeye alınıp yolcu taşımaya başlayacağını bildirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketini (TÜVASAŞ) ziyaret eden Karaismailoğlu, Genel Müdür İlhan Kocaarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra fabrikayı gezen Karaismailoğlu, tasarım ve dizaynı biten milli elektrikli tren setini inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını, yıl sonunda raylarda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı.

Üretilen ilk tren setinin tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olarak planlandı. Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge'deki genç arkadaşlarımız bu trenimizi bitirdikten sonra yoğun şekilde buna odaklandı."

"Milli tren yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendi"

Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.

Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Proje takvimlerinde aksaklık yaşamamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de gece gündüz demeden çalıştıklarını, bütün tedbir ve güvenliğin alındığını ifade eden Karaismailoğlu, tüm şantiye ve fabrikalarda çalışmalara, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda demir yollarında milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çok daha önemli adımlar atacağız. Demir yolları sektöründe tasarımdan uygulamasına, güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli bir tren yapmanın gururunu bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Milli elektrikli tren setimiz fabrika ve yol testlerini tamamlamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu haklı gururu ve mutluluğu milletimizle hep birlikte yaşayacağız.

Yerli milli tren projemiz, bu üretim markalaşma ve değeri ihraç etme, hedeflerimizin en önemli örneğini oluşturmaktadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarımızla birlikte tüm ulaşım modlarımızdaki çalışmalarımızda bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini hiç ayırmayan, bize güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bütün yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve işçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemize böyle bir gurur oluşturuyorlar."

"Çok güzel günlerin arifesindeyiz"

Bakan Karaismailoğlu, 29 Haziran'da tekrar TÜVASAŞ'ı ziyaret edeceklerini belirterek, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte inşallah fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Bu gururu hep birlikte bütün arkadaşlarımızla beraber yaşayacağız. Çok güzel günlerin arifesindeyiz. 160 kilometrelik trenimiz bittikten sonra inşallah 225 kilometrelik hızlı tren setlerimiz için arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyorlar. En kısa zamanda onun da emarelerini görüp burada sizlerle birlikte onu da paylaşacağız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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