DİKİLİ'DE TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN MAKİLİK ALANI DA YAKTI

İZMİR'in Dikili ilçesinde yerleşim yerine ve Hayıtlı Plajı'ndaki tatilcilerin araçlarına yakın mesafede çıkan yangın, tedirginlik yarattı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde yerleşim yerine ve Hayıtlı Plajı'ndaki tatilcilerin araçlarına yakın mesafede çıkan yangın, tedirginlik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm tarım, 5 dönüm de makilik alan zarar gördü.

Bademli- Denizköy arasında Hayıtlı Plajı'nın üst kısımlarındaki zeytinlik alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak makilik alana sıçradı.

Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Yerleşim yerine 150 metre ve tatilcilerin araçlarını park ettiği sahile yaklaşık 70 metre mesafedeki alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Plajdaki tatilciler, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm tarım, 5 dönüm de makilik alan zarar gördü. Piknik ateşinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı