Son dakika haber | Yenimahalle'de zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yönelik spor kulübü açıldı
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Son dakika haber | Yenimahalle'de zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yönelik spor kulübü açıldı

Son dakika haber | Yenimahalle'de zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yönelik spor kulübü açıldı
Anadolu Ajansı / Erdal Çelikel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 yaş ve üzerindeki zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik spor kulübü açıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 yaş ve üzerindeki zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik spor kulübü açıldı.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki spor kulübünde ayak ve el göz koordinasyonu çalışmaları, masa tenisi, basketbol, jimnastik, okçuluk, dart, bisiklet, pilates, satranç gibi birçok aktivite imkanı bulunuyor. Kulübün alt katında ise mini bir sinema salonu yer alıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, açılıştaki konuşmasında, kimin engelli olacağını yüce Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirterek, Yenimahalle'de engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk engelli anaokulunu Yenimahalle'de açtıklarını ifade eden Yaşar, "Bu müessese de çocuklarımıza, gençlerimize sportif faaliyetlerde çok güzel bir hizmet verecek. İnşallah aileler de mutlu olur, çocuklar da mutlu olur. Bu müesseseyi açan aileler için de bereketli olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Çelikel

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