Son dakika haber... Yaz okuluna gidecek öğrenciler için sağlık tedbirleri
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Son dakika haber... Yaz okuluna gidecek öğrenciler için sağlık tedbirleri

Son dakika haberi... Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak.

Son dakika haber... Yaz okuluna gidecek öğrenciler için sağlık tedbirleri
16.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:33

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak. 

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda eğitimlere başlayacak olan birimler açılış öncesi, öğrencilerin sağlığı için temizlenerek dezenfekte edildi. Eğitim verilecek sınıflar ve spor salonları ilaçlanırken, sınıflarda ve spor salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapıldı, uyarı yazıları konuldu.

Ayrıca, Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu'nun bulunduğu binaların girişlerine el dezenfektanları konuldu. Bu arada binalara girişlerde ateş ölçümü ve maske takılması konusunda uyarı da yapılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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