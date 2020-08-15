Son dakika haber! Yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberine göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylada rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye getirildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylada rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye getirildi.
İlçenin 2 bin 500 rakımlı Örencik yaylasında koyunlarını otlatırken yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken Nebi Yaşar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, durumu giderek fenalaşan 27 yaşındaki Yaşar'ın zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi.
Derin vadi ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye ambulans gönderilemeyince Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından taşınan Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Yaşar, burada tedavi altına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA