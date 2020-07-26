Son dakika haber: Yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
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Son dakika haber: Yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu

Son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

26.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:59

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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Son dakika haber: Yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu

Kaynak: AA

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