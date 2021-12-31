Sivas'ta hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi - Haberler
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Sivas'ta hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

Sivas'ta hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşını hastanede aileleriyle geçirecek minikler için çocuk servisinde eğlence programı gerçekleştirdi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, bu tip etkinliklerin çocuklara moral verdiğini belirterek, "Yeni bir yıla merhaba derken minik hastalarımız inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Bu tür organizasyonların çocuklar için ayrı bir moral oluyor. Etkinliği düzenleyen servis çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Servis Sorumlu Hemşiresi Senem Şahin ise "Hastalarımız mutlu olmaları bizler için çok değerli. Onların mutluluğu tedavilerine de yansıyor. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

Sivas'ta hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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