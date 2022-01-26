Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) hayatını kaybetmesi ile ilgili gözaltına alınan baba M.H.S. (53) ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) hayatını kaybetmesi ile ilgili gözaltına alınan baba M.H.S. (53) ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere "Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Gamze'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Şüpheli ölüm ile ilgili Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne T.S. ile baba M.H.S adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Kızımı yatağında ölü buldum. Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi. Öte yandan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesinin henüz yakınları tarafından morgdan teslim alınmadığı belirtildi.


- Bodrummuğla
Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Otopsi, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title