Son dakika haber! Yatağan'da orman yangını
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Son dakika haber! Yatağan'da orman yangını

Son dakika haber! Yatağan'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yatağan Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesinde başlayan orman yangının başlamasının hemen ardından 20 kilometre mesafedeki Menteşe Bayır Mahallesinde devam eden orman yangınından bir helikopter, arazöz ve işçiler bu bölgeye kaydırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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