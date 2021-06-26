Son dakika haber | Yargıtay eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın FETÖ'den aldığı hapis cezası kararını bozdu.

Son dakika gelişmesine göre Yargıtay eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın FETÖ'den aldığı hapis cezası kararını bozdu.

Yargıtay eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın FETÖ'den aldığı hapis cezası kararını bozdu. Yargıtay her iki ismin de beraat etmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal