Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI
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Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Kazdağı Milli Parkı'na çıkan eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı. Kaya'yı, göğüs ve bacak bölgesinden yaralayan ayı daha sonra kaçtı. Durumu fark eden orman işçileri ilk yardım ekiplerini aradı. Orman işçileri ambulansın geldiği noktaya kadar Özkan Kaya'yı taşıdı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Kaya'nın vucudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI
Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI
Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI
Son dakika haber! YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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