Son dakika haber! Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık'tan açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık'tan açıklama

Son dakika haber! Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık'tan açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü yat firması DSV Yatçılık son günlerde ortaklar arasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü yat firması DSV Yatçılık son günlerde ortaklar arasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaklar arasında yaşanan gerginlik ve karşılıklı açıklamaların ardından 27 Mayıs günü firmada bulunan bir teknede meydana gelen yangının ardından ortaklar arasında adeta açıklama savaşı başladı.

Bu defa DSV'in kurucu ortağı Valeriy Stepanenko ve Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk firmanın diğer ortakları Muzaffer Özlü ve Arzu Kayaoğulları'nın açıklamalarına cevap vererek ortaklarını suçlayıcı iddialarda bulundular. Açıklamasına "Sayın Özlü ve ortağı Arzu Kayaoğulları'nın DSV Şirketi ve kurucu ortaklar Ulviye Alizade Kuceruk ile Valeriy Stepnenko aleyhine eylemlerini tarih sırası ile geniş kitlelerin bilgisine sunmak çoktandır şart olmuştur. Zira bu son talihsiz açıklama, bu bilgiler ışığında daha da anlamlı hale gelecektir" sözleri ile başlayan Ulviye Alizade Kuceruk, 2018 yılında ortaklarının çeşitli hile ile tüm firmayı ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Bunun yanında 2019 SGK kayıtlarında şirkette çalışmayan kişilerin çalışıyor gibi gösterildiğini ileri süren Kuceruk, kendileri aleyhine, kara para aklama, zimmet, güveni kötüye kullanma dahil sekiz ayrı suçtan asılsız iddialarla şikayette bulunulduğunu ileri sürdü.

Açıklamalarının resmi bilgi verilerden oluştuğunu ileri sürerek tarih ve sayı numarası vererek sürdüren Genel Müdür Ulviye Alizade Kuceruk, ortaklarının ortaklık anlaşmasına uygun olmayan hal, tavır ve eylemler sergilediğini hatta müşterileri bile tehdit ettiğini iddia etti. Kuceruk, "27 Haziran tarihli haberde; çekek alanında yaşanan talihsiz yangın olayının daha ateşi soğumamışken olayla ilgili haber 'Şüpheli yangın' başlığı altında verilmiştir. Haberi bu şekilde verenler bu yangının neden şüpheli olduğunu ve şüphelileri derhal açıklayamaz ise niyetlerinin şirketi karalamak olduğu görülecektir" diyerek bölgede eksik ve ayıplı bırakılan yangın tertibatını bizzat kendi şahsi hesabından karşılayarak tamamladığını söyledi. Kuceruk açıklamasının devamında " Netice itibariyle menfur olayda DSV şirketinin hiç bir kusuru bulunmamaktadır. Çekme sözleşmelerinde senin imzan olsa da olmasa da durum böyledir" diyerek yangın olayı bahane edilerek DSV şirketine yeniden kayyım atanmasının talep edilmesini tüm kamuoyunun bilgisine sunmak için açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık'tan açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:31:03. #1.15#

title