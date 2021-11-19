Son dakika haber | Yangın bölgesinde inceleme yaparken mahsur kalan görevliyi, itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde inceleme yapan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma görevlisi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kültür ve tabiat varlıklarını koruma görevlileri incelemelerde bulunmak üzere Bucak Şeyhler Mahallesi Bucak Mevkiinde bulunan yangın bölgesine geldi. İncelemeler sırasında yamaçlık bir yerde M. C. Ç isimli görevli, ayağının altından mucurların kayması sonucu şoka girerek tehlikeli bir yerde mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sarılar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan görevli yanına kadar gelen itfaiye görevlisinin ayağıyla açtığı patikadan arkadaşlarının bulunduğu yere getirildi. 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen görevli arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam etti. - ANTALYA