Son dakika haber | Viranşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sino Babaç (62) hayatını kaybetti.
17.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:18
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sino Babaç (62) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Sino Babaç'ın plakasız motosikletine, kavşakta, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Babaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sino Babaç'ın cansız bedeni Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA