Son dakika haber... Vali Toraman'dan DPÜ'ye veda ziyareti
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Son dakika haber... Vali Toraman'dan DPÜ'ye veda ziyareti

Bir son dakika haberine göre Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

Son dakika haber... Vali Toraman'dan DPÜ'ye veda ziyareti
13.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:22

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin de eşlik etti.

Rektör Kazım Uysal, Vali Ömer Toraman'a Kütahya'da bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve mülkiye başmüfettişliği görevinde başarılar diledi. Toraman da Rektör Uysal'a iyi dilekleri için teşekkür ederek üniversiteye başarı dileklerini sundu.

Ziyaretin sonunda Uysal, Toraman'a hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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